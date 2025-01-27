«Авангард» встретится с «Адмиралом» в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 27 января. Матч пройдет на льду «G-Drive Арены» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Авангард» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начало эфира — в 19.15 по местному времени.

Команда Ги Буше в 47 матчах набрала 51 очко и занимает шестое место в Восточной конференции. Клуб из Владивостока с 51 очком в 49 играх располагается на седьмой строчке на Востоке.

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