«Адмирал» в товарищеском матче обыграл «Авангард»

«Адмирал» в товарищеском матче обыграл «Авангард» со счетом 3:1.

В составе владивостокской команды отличились Павел Шэн, Александр Шевченко и Павел Коледов. У омичей гол на счету Павла Коледова, который забил броском из-под ноги.

20 августа «Авангард» сыграет с «Трактором» в Кубке Блинова.

Товарищеский матч

«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Шэн — 1 (бол.), 4:00 — 0:1. Шевченко — 1, 36:48 — 0:2. Старков — 1, 40:57 — 0:3. Коледов — 1, 48:38 — 1:3.

Вратари: Бердин (58:30) — Коновалов.

Судьи: Беляев, Сидоренко.

14 августа. Минск. Олимпик Арена.