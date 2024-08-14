«Адмирал» в товарищеском матче обыграл «Авангард»
«Адмирал» в товарищеском матче обыграл «Авангард» со счетом 3:1.
В составе владивостокской команды отличились Павел Шэн, Александр Шевченко и Павел Коледов. У омичей гол на счету Павла Коледова, который забил броском из-под ноги.
20 августа «Авангард» сыграет с «Трактором» в Кубке Блинова.
Товарищеский матч
«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Шэн — 1 (бол.), 4:00 — 0:1. Шевченко — 1, 36:48 — 0:2. Старков — 1, 40:57 — 0:3. Коледов — 1, 48:38 — 1:3.
Вратари: Бердин (58:30) — Коновалов.
Судьи: Беляев, Сидоренко.
14 августа. Минск. Олимпик Арена.
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|0
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|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
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|Барыс
|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
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|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
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|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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