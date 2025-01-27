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Сегодня, 18:43

«Авангард» победил «Адмирал»

Руслан Минаев
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«Авангард» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев две шайбы забросил Семен Чистяков, ассистентский дубль на счету Ильи Каблукова. Гол у гостей забил Аркадий Шестаков.

«Авангард» набрал 53 очка и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 51 очком — на 7-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Буше — 21, 14:16 — 1:0. Чистяков — 13 (Каблуков, Шарипзянов), 37:56 — 2:0. Шестаков — 7 (Грман, Сошников), 41:44 — 2:1. Гуляев — 6 (Рейнгардт, Каблуков), 43:01 — 3:1. Чистяков — 14 (бол., Якупов, Игумнов), 46:24 — 4:1.

Вратари: Серебряков — Мишуров.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 39 (15+12+12) — 32 (11+7+14).

Судьи: Кулаков, Юдаков.

27 января. Омск. G-Drive Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
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2 Северсталь 49 31 18 63
3 Динамо М 48 30 18 63
4 Спартак 47 28 19 62
5 ЦСКА 47 27 20 62
6 СКА 48 27 21 59
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 48 22 26 52
9 Куньлунь РС 48 21 27 46
10 Витязь 48 19 29 43
11 Сочи 48 14 34 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 51 32 19 69
2 Автомобилист 49 30 19 66
3 Сал. Юлаев 48 31 17 64
4 Ак Барс 47 30 17 62
5 Металлург Мг 49 29 20 62
6 Авангард 48 25 23 53
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 49 15 34 43
10 Лада 47 18 29 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 50 11 39 28
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