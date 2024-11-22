«Авангард» нанес «Адмиралу» пятое поражение подряд

«Авангард» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев шайбы забросили Илья Рейнгардт и Николай Прохоркин. У гостей отличился Никита Сошников.

«Авангард» набрал 24 очка и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» потерпел пятое поражение подряд и занимает 6-ю строчку с 29 очками.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Рейнгардт — 6 (Шарипзянов, Кэсселс), 17:14 — 1:0. Сошников — 7 (бол., Фьоре, Родуолд), 22:52 — 1:1. Прохоркин — 2 (Якупов), 30:39 — 2:1.

Вратари: Хомченко — Коновалов (59:36).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 29 (7+11+11) — 31 (10+10+11).

Судьи: Гамалей, Морозов.

22 ноября. Омск. G-Drive Арена.