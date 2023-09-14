Дубль Беляева помог «Авангарду» обыграть «Адмирал»
«Авангард» на домашнем льду одержал победу над «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Рид Буше.
Дублем за омичей отметился Михаил Беляев, еще одну шайбу забросил Владимир Ткачев. За «Адмирал» отличились Прохор Корбит, Даниил Гутик и Тайлер Граовац.
«Авангард» с 8 очками занимает четвертое место в Восточной Конференции КХЛ. «Адмирал» с 4 баллами идет десятым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
Голы: Беляев — 1 (Гуляев), 27:33 — 1:0. Беляев — 2 (Мартынов, Пайгин), 35:04 — 2:0. Корбит — 1 (Голубев), 35:15 — 2:1. Гутик — 3 (Метальников, Варфоломеев), 38:59 — 2:2. Граовац — 1 (Фьоре), 41:12 — 2:3. Ткачев — 3, 58:22 — 3:3. Буше — 2 (Спунер, Шулак), 61:16 — 4:3.
Вратари: Демченко (57:34 — 58:22, 60:26) — Хомченко.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 29 (5+15+8+1) — 25 (9+10+6+0).
Судьи: Бирин, Гофман.
14 сентября. Омск. G-Drive Арена.
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|14.09
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Авангард – Адмирал
|4 : 3 ОТ
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|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|3 : 2
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Металлург Мг – Лада
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Трактор – Динамо Мн
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