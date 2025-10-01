Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:50

«Авангард» разгромил «Адмирал» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Авангард» дома победил «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:1.

Крупную победу омичам принесли голы Игоря Мартынова, Константина Окулова, Марселя Ибрагимова, Дамира Шарипзянова, Дмитрия Рашевского и Максима Лажуа.

Единственную шайбу гостей забросил Кайл Олсон.

«Авангард» (16 очков) поднялся на первое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (8) потерпел четвертое поражение подряд и идет девятым на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
1 октября, 16:30. G-Drive Арена
Авангард
Адмирал

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
Читайте также
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • mitchelll

    Фиг с ним - с результатом....Будет что вспомнить)) Вторая за все годы существования КХЛ драка вратарей! Мишуров vs Хуска. И да..Посмотрите, где играл Мишуров в прошлом сезоне)) И ещё на тему "бывших"...Как здорово помогал бывшим одноклубникам из Омска ныне адмирал Павел Коледов !)) Просто красавец !!)) Два результативных броска по воротам владивостокцев - оба раза он закрывает обзор своему вратарю...От его конька - ещё один в свои же ворота. И удалился здорово - Авангард реализует его удаление ! Говорю же - красавчик)) Не защитник - а золото!

    01.10.2025

    • Стяг Дацюка подняли под своды «УГМК-Арены» в Екатеринбурге

    «Локомотив» обыграл «Барыс» в КХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 10 7 3 15
    3 Динамо Мн 9 6 3 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 ЦСКА 10 5 5 11
    6 СКА 9 5 4 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Сочи 9 4 5 9
    9 Динамо М 9 4 5 9
    10 Северсталь 9 4 5 8
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    21.09
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 6 : 1
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 5 : 2
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 3 : 1
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 1 : 5
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 - : -
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости