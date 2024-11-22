«Авангард» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Авангард» встретится с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Авангард» и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 22 ноября. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание состоится в 16.30 по московскому времени.
В прямом эфире игру будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал «КХЛ Prime», а также омский канал «12».
С основными событиями игры «Авангард» — «Адмирал» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
Ранее команды встречались 7 ноября, в той игре победу одержал «Адмирал» (3:2ОТ).
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Авангард» набрал 22 очка в 22 матчах, в предыдущей игре омичи уступили минскому «Динамо» (2:5). «Адмирал» набрал 29 очков в 29 матчах, в предыдущей игре владивостокчане потерпели поражение во встрече с «Северсталью» (1:2).
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