«Авангард» встретится с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Авангард» и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 22 ноября. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание состоится в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал «КХЛ Prime», а также омский канал «12».

С основными событиями игры «Авангард» — «Адмирал» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Ранее команды встречались 7 ноября, в той игре победу одержал «Адмирал» (3:2ОТ).

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Авангард» набрал 22 очка в 22 матчах, в предыдущей игре омичи уступили минскому «Динамо» (2:5). «Адмирал» набрал 29 очков в 29 матчах, в предыдущей игре владивостокчане потерпели поражение во встрече с «Северсталью» (1:2).