Василий Атанасов: «Не ожидал, что сегодня будет хет-трик»
Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов прокомментировал победу над московским «Динамо» (7:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
21-летний форвард оформил хет-трик.
— Не ожидал, что хет-трик будет, так получилось, — начал Атанасов. — Когда кепки полетели, я подумал: «Ох сколько, хватит, хватит».
— Второй период провели очень сильно сегодня. Обращали на это внимание во время установки?
— Это время, когда дальняя скамейка, можно не дать сопернику поменяться и на усталости их подловить.
— Когда голы один за одним залетают, нет ощущения, что происходит что-то странное?
— Нет, не было, была мысль, чтобы также продолжалось.
— Почему в третьем периоде так сбавили обороты?
— Обратили внимание больше на оборону, чтобы не дать сопернику вернуться в игру. Ждали свои моменты в атаке.
— Когда случился ключевой момент матча?
— Второй период, когда мы несколько голов кряду забили, поймали уверенность и немного дезориентировали соперника.
— Казалось, что играете сегодня дома.
— Да, наши лютые болельщики снова нас сегодня поддерживали. Мы безумно благодарны им за это. Показываем тот хоккей, в который умеем играть и который они любят.
— Можно сказать, что сегодняшний матч был лучшим в сезоне на данный момент?
— Второй период был пока лучшим в этом сезоне.
— Ожидали в третьем периоде, что соперник пойдет в драку?
— Были максимально сконцентрированы, ждали силовую борьбу, и были готовы к каким-то ударам, — сказал Атанасов.
«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка в 15 играх.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|16
|11
|5
|25
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Лада
|16
|8
|8
|20
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|19
|5
|Трактор
|16
|8
|8
|18
|6
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|7
|Авангард
|14
|7
|7
|16
|8
|Сал. Юлаев
|14
|7
|7
|14
|9
|Адмирал
|13
|5
|8
|12
|10
|Амур
|13
|4
|9
|12
|11
|Барыс
|15
|3
|12
|11
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|15
|11
|4
|23
|2
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|3
|Сочи
|15
|10
|5
|20
|4
|Динамо М
|15
|10
|5
|20
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|Северсталь
|14
|7
|7
|15
|9
|СКА
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|18
|6
|12
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
|7.10
|13:00
|
Куньлунь РС – Спартак
|3 : 4
|7.10
|14:00
|
Авангард – Трактор
|1 : 4
|7.10
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|1 : 7
|7.10
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|1 : 10