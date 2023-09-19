Атанасов: «Торпедо» готово к каждому матчу и должно показывать результат»

Форвард «Торпедо» Василий Атанасов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:1 ОТ).

«Всякое бывает! Моменты у нас были, но где-то не воспользовались ими. Мы здорово сыграли в обороне. Сейчас немножко подтянем свою результативность, поработаем на тренировках над моментами в завершении атак, и, думаю, вернем свою игру. Не хватило эмоций после «Ак Барса»? Эмоции восстанавливаются, их хватало! Конечно, каждая игра забирает массу эмоций и сил, но это не оправдание, мы готовы к каждому матчу и должны показывать результат!» — приводит слова Атанасова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Салават» с 8 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Торпедо» с 11 очками — на второй строчке Запада.