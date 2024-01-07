Атанасов избежал тяжелой травмы и может вернуться до конца регулярки

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Как стало известно «СЭ», нападающий «Торпедо» Василий Атанасов избежал тяжелой травмы после столкновения с форвардом «Куньлуня» Остином Воном.

По нашей информации, Атанасов должен вернуться в строй до окончания регулярного чемпионата.

4 января «Торпедо» победило «Куньлунь Ред Стар» (3:2). В начале первого периода Атанасов столкнулся с соперником и упал на лед, подвернув ногу.

21-летний форвард в нынешнем сезоне провел 43 матча в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и набрал 39 (19+20) очков.