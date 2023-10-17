«Астон Вилла» намерена продлить контракт с Бэйли

Форвард «Астон Виллы» Леон Байли может продлить контракт с командой, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, 26-летний ямаец хочет остаться в клубе. Текущее соглашение закончится летом 2025 года.

В текущем сезоне Байли провел 11 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.