«Астон Вилла» намерена продлить контракт с Бэйли
Форвард «Астон Виллы» Леон Байли может продлить контракт с командой, сообщает Football Insider.
По сведениям источника, 26-летний ямаец хочет остаться в клубе. Текущее соглашение закончится летом 2025 года.
В текущем сезоне Байли провел 11 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
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