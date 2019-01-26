Аслан Раисов: "Рад, что это удалось прервать неудачную серию в играх со "Спартаком"

Новичок московского "Динамо" Аслан Раисов после победы над "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1) отметил, что игра не носила для него принципиальный характер, так как он только недавно перешел в клуб. Тем не менее, он рад, что удалось прервать неудачную серию в дерби.

– Не могу сказать, что московское дерби пока является для меня принципиальным матчем, скорее, такое противостояние притягивает дополнительное внимание со стороны болельщиков и журналистов, – цитируют "Известия" Раисова. – Я ведь и о серии поражений от "Спартака" узнал незадолго до матча. Но со своей стороны постарался помочь "Динамо" прервать ее. Рад, что это удалось сделать. При этом пока далеко не полностью доволен своим уровнем. Могу сказать, что адаптировался в команде, спасибо ребятам за поддержку, но свою игру надо подправлять.

"Динамо" обыграло "Спартак" в московском дерби