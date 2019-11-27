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Аскаров всего на восемь дней старше самого молодого вратаря в истории КХЛ

27 ноября 2019, 19:33
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В матче против «ХК Сочи» 17-летний голкипер СКА Ярослав Аскаров дебютировал на высшем уровне. Он стал всего четвертым вратарем, сыгравшим в КХЛ до своего 18-летия. Всего восемь дней он уступил рекордсмену лиги Илье Сорокину, выступавшему за новокузнецкий «Металлург» в сезоне-2012/13. В Суперлиге в разное время играли три 16-летних вратаря. А Андрей Медведев первый матч за основу «Спартака» провел в 15 лет 321 день. (Кирилл Бурдаков)

Самые ранние дебюты вратарей в истории чемпионатов России

Игрок

Клуб

Дата рождения

Дата дебюта

Матч

Возраст

Андрей Медведев

Спартак

01.04.1983

16.02.1999

Авангард (г) — 0:7

15 лет 321 день

Эмиль Гарипов

Ак Барс

15.08.1991

15.02.2008

Металлург Мг (г) — 4:1

16 лет 184 дня

Данила Алистратов

Трактор

30.10.1990

12.09.2007

Ак Барс (г) — 4:5

16 лет 317 дней

Михаил Солодухин

ЦСКА

02.11.1980

29.10.1997

Нефтехимик (д) — 0:10

16 лет 361 день

Александр Печурский

Металлург Мг

04.06.1990

22.09.2007

ХК МВД (г) — 6:2

17 лет 110 дней

Илья Сорокин

Металлург Нк

04.08.1995

07.01.2013

Барыс (д) — 6:8

17 лет 156 дней

Ярослав Аскаров

СКА

16.06.2002

27.11.2019

ХК Сочи (д) —

17 лет 164 дня

Олег Ромашко

ЦСКА

29.03.1980

19.09.1997

Динамо М (д) — 0:6

17 лет 174 дня

Вадим Желобнюк

Динамо М

22.04.1989

15.10.2006

Химик (г) — 2:4

17 лет 176 дней

Александр Трушков

Спартак

31.07.1996

29.01.2014

Северсталь (д) — 0:7

17 лет 182 дня

Илья Самсонов

Металлург Мг

22.02.1997

12.11.2014

Сибирь (г) — 1:4

17 лет 263 дня

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

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