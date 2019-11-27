Аскаров всего на восемь дней старше самого молодого вратаря в истории КХЛ
В матче против «ХК Сочи» 17-летний голкипер СКА Ярослав Аскаров дебютировал на высшем уровне. Он стал всего четвертым вратарем, сыгравшим в КХЛ до своего 18-летия. Всего восемь дней он уступил рекордсмену лиги Илье Сорокину, выступавшему за новокузнецкий «Металлург» в сезоне-2012/13. В Суперлиге в разное время играли три 16-летних вратаря. А Андрей Медведев первый матч за основу «Спартака» провел в 15 лет 321 день. (Кирилл Бурдаков)
Самые ранние дебюты вратарей в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата рождения
|
Дата дебюта
|
Матч
|
Возраст
|
Андрей Медведев
|
Спартак
|
01.04.1983
|
16.02.1999
|
Авангард (г) — 0:7
|
15 лет 321 день
|
Эмиль Гарипов
|
Ак Барс
|
15.08.1991
|
15.02.2008
|
Металлург Мг (г) — 4:1
|
16 лет 184 дня
|
Данила Алистратов
|
Трактор
|
30.10.1990
|
12.09.2007
|
Ак Барс (г) — 4:5
|
16 лет 317 дней
|
Михаил Солодухин
|
ЦСКА
|
02.11.1980
|
29.10.1997
|
Нефтехимик (д) — 0:10
|
16 лет 361 день
|
Александр Печурский
|
Металлург Мг
|
04.06.1990
|
22.09.2007
|
ХК МВД (г) — 6:2
|
17 лет 110 дней
|
Илья Сорокин
|
Металлург Нк
|
04.08.1995
|
07.01.2013
|
Барыс (д) — 6:8
|
17 лет 156 дней
|
Ярослав Аскаров
|
СКА
|
16.06.2002
|
27.11.2019
|
ХК Сочи (д) —
|
17 лет 164 дня
|
Олег Ромашко
|
ЦСКА
|
29.03.1980
|
19.09.1997
|
Динамо М (д) — 0:6
|
17 лет 174 дня
|
Вадим Желобнюк
|
Динамо М
|
22.04.1989
|
15.10.2006
|
Химик (г) — 2:4
|
17 лет 176 дней
|
Александр Трушков
|
Спартак
|
31.07.1996
|
29.01.2014
|
Северсталь (д) — 0:7
|
17 лет 182 дня
|
Илья Самсонов
|
Металлург Мг
|
22.02.1997
|
12.11.2014
|
Сибирь (г) — 1:4
|
17 лет 263 дня
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