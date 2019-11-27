Аскаров всего на восемь дней старше самого молодого вратаря в истории КХЛ

В матче против «ХК Сочи» 17-летний голкипер СКА Ярослав Аскаров дебютировал на высшем уровне. Он стал всего четвертым вратарем, сыгравшим в КХЛ до своего 18-летия. Всего восемь дней он уступил рекордсмену лиги Илье Сорокину, выступавшему за новокузнецкий «Металлург» в сезоне-2012/13. В Суперлиге в разное время играли три 16-летних вратаря. А Андрей Медведев первый матч за основу «Спартака» провел в 15 лет 321 день. (Кирилл Бурдаков)

Самые ранние дебюты вратарей в истории чемпионатов России

Игрок Клуб Дата рождения Дата дебюта Матч Возраст Андрей Медведев Спартак 01.04.1983 16.02.1999 Авангард (г) — 0:7 15 лет 321 день Эмиль Гарипов Ак Барс 15.08.1991 15.02.2008 Металлург Мг (г) — 4:1 16 лет 184 дня Данила Алистратов Трактор 30.10.1990 12.09.2007 Ак Барс (г) — 4:5 16 лет 317 дней Михаил Солодухин ЦСКА 02.11.1980 29.10.1997 Нефтехимик (д) — 0:10 16 лет 361 день Александр Печурский Металлург Мг 04.06.1990 22.09.2007 ХК МВД (г) — 6:2 17 лет 110 дней Илья Сорокин Металлург Нк 04.08.1995 07.01.2013 Барыс (д) — 6:8 17 лет 156 дней Ярослав Аскаров СКА 16.06.2002 27.11.2019 ХК Сочи (д) — 17 лет 164 дня Олег Ромашко ЦСКА 29.03.1980 19.09.1997 Динамо М (д) — 0:6 17 лет 174 дня Вадим Желобнюк Динамо М 22.04.1989 15.10.2006 Химик (г) — 2:4 17 лет 176 дней Александр Трушков Спартак 31.07.1996 29.01.2014 Северсталь (д) — 0:7 17 лет 182 дня Илья Самсонов Металлург Мг 22.02.1997 12.11.2014 Сибирь (г) — 1:4 17 лет 263 дня

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