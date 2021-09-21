Аскаров проведет первый в сезоне матч за СКА, 17-летний Иванов будет его сменщиком
18:42
Голкипер Ярослав Аскаров будет защищать ворота СКА из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата КХЛ против хабаровского «Амура». Также впервые в заявку на матч КХЛ включен 17-летний голкипер Сергей Иванов.
Аскаров проведет первый матч в сезоне КХЛ, ранее голкипер молодежной сборной России провел две встречи в ВХЛ за «СКА-Неву».
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