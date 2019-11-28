Вратарь СКА Ярослав Аскаров, дебютировавший в КХЛ в возрасте 17 лет в матче регулярного чемпионата с «Сочи», отметил, что его родители присутствовали во время игры на трибунах и до последнего не верили в его старт в лиге.

— Осознаю ли, что провел первый матч в КХЛ? В голове еще не улеглась эта информация. Я старался особого значения этому факту не придавать и не брать лишнего в голову. Наверное, через пару дней придёт осознание того, что произошло.

— Когда вам объявили о том, что сыграете, кому первому сообщили новость?

— Родителям. Они много раз переспрашивали, правда ли это. Особенно мама не могла до последнего поверить, уточняла: «Правда играешь? Прямо стартуешь?». Папа с мамой были на матче с «Сочи», поддерживали меня с трибун.

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