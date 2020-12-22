Аскаров назвал своего любимого вратаря

Голкипер СКА и молодежной сборной России Ярослав Аскаров рассказал, на кого из вратарей старается ориентироваться.

— Специалисты отмечают, что вы стали лучше играть ловушкой. Работаете ли над этим специально с одним из тренеров?

— Это надо делать всегда и развивать все аспекты. В этом сезоне поработал с несколькими тренерами и со всеми мы улучшали мою игру, в том числе и ловушкой. Сейчас на сборах работал с Николаем Хабибулиным и Дмитрием Мезенцевым, в начале сезона в «СКА-Неве» с Павлом Орловым, в первой команде СКА с Рашитом Давыдовым, — приводит слова Аскарова сайт КХЛ.

— Расскажите какое преимущество дает игра правой ловушкой?

— Я всегда играл правой ловушкой. Не знаю, дает ли она преимущество. Нужно у игроков спрашивать, если бы поиграл левой, то мог бы сказать, какое преимущество дает. (улыбается)

— Вы говорили, что Джонатан Куик является вашим кумиром в хоккее, что делает его особенным?

— Я говорил это, когда только-только начинал. Сейчас это уже не он. (смеется)

— Тогда расскажите, кто это?

— Ряд вратарей, сейчас нет кумира, есть ребята за кем наблюдаю — Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Александр Георгиев. У нас много крутых вратарей, за которыми интересно наблюдать. Данный список может быть еще больше.