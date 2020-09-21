Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов третьей игровой недели регулярного чемпионата КХЛ, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Ярослав Аскаров (СКА), одержавший две победы в трех матчах недели (в том числе одном гостевом — на ноль). По его воротам нанесено 78 бросков (в среднем за игру 26), из которых вратарь отразил 97,44 процента. Коэффициент надежности составил 0,74. «Сухарь» во встрече со «Спартаком» 17 сентября стал для 18-летнего вратаря первым в КХЛ. Также Аскаров назван лучшим новичком недели.

Лучшим защитником стал Юусо Хиетанен («Динамо»), одержавший вместе с командой победы в трех матчах недели (в том числе двух гостевых) и отметившийся в них тремя результативными передачами. Защитник московского клуба завершил все игры с положительным показателем полезности при общем показателе «плюс 6», что является лучшим результатом недели.

Лучшим нападающим выбран Теему Хартикайнен («Салават Юлаев»), одержавший вместе с командой победы в двух из трех матчей недели (в том числе одном гостевом) и набравший в них 7 (3+4) очков (лучший результат). Хартикайнен набирал очки во всех матчах и нанес 16 бросков по воротам (лучший результат недели).