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Аскаров — лучший голкипер и новичок недели в КХЛ

12:05
Ярослав Аскаров. Фото photo.khl.ru
Ярослав Аскаров. Фото photo.khl.ru
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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов третьей игровой недели регулярного чемпионата КХЛ, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Ярослав Аскаров (СКА), одержавший две победы в трех матчах недели (в том числе одном гостевом — на ноль). По его воротам нанесено 78 бросков (в среднем за игру 26), из которых вратарь отразил 97,44 процента. Коэффициент надежности составил 0,74. «Сухарь» во встрече со «Спартаком» 17 сентября стал для 18-летнего вратаря первым в КХЛ. Также Аскаров назван лучшим новичком недели.

Лучшим защитником стал Юусо Хиетанен («Динамо»), одержавший вместе с командой победы в трех матчах недели (в том числе двух гостевых) и отметившийся в них тремя результативными передачами. Защитник московского клуба завершил все игры с положительным показателем полезности при общем показателе «плюс 6», что является лучшим результатом недели.

Лучшим нападающим выбран Теему Хартикайнен («Салават Юлаев»), одержавший вместе с командой победы в двух из трех матчей недели (в том числе одном гостевом) и набравший в них 7 (3+4) очков (лучший результат). Хартикайнен набирал очки во всех матчах и нанес 16 бросков по воротам (лучший результат недели).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/21/473005.html

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