Арзамасцев стал игроком «Автомобилиста»

Состав «Автомобилиста» пополнил защитник Захар Арзамасцев. С игроком подписан контракт на два года, сообщает официальный сайт клуба.

?Состав «Автомобилиста» пополнил Захар Арзамасцев



Наш клуб подписал односторонний контракт с защитником на два года. https://t.co/0LBEVlHvFM pic.twitter.com/3OuMkXDqB1 — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) May 2, 2020

30 апреля у 27-летнего игрока закончился контракт с «Салаватом Юлаевым», за который он выступал пять сезонов. В составе «Салавата» Арзамасцев дважды выигрывал бронзовые медали.

В прошедшем сезоне защитник провел 59 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков при коэффициенте полезности «минус 8».