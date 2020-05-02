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Арзамасцев стал игроком «Автомобилиста»

12:42
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Состав «Автомобилиста» пополнил защитник Захар Арзамасцев. С игроком подписан контракт на два года, сообщает официальный сайт клуба.

30 апреля у 27-летнего игрока закончился контракт с «Салаватом Юлаевым», за который он выступал пять сезонов. В составе «Салавата» Арзамасцев дважды выигрывал бронзовые медали.

В прошедшем сезоне защитник провел 59 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков при коэффициенте полезности «минус 8».

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/5877/

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