Артюхин: «Юров — один из лидеров «Металлурга», его потеря скажется»
Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил последствия травмы форварда «Металлурга» Данилы Юрова.
«Безусловно, потеря Юрова скажется на магнитогорцах. Данила — один из лидеров «Металлурга». Кроме того, это центральный нападающий. Могу сказать, что он набрал хороший ход под конец регулярного чемпионата. Поэтому его потеря скажется на команде. Данилу трудно будет заменить кем-то из игроков аналогичного уровня», — приводит «РБ Спорт» слова Артюхина.
Ранее главный тренер магнитогорцев Андрей Разин заявил, что 21-летний форвард выбыл из строя до конца регулярного чемпионата. В текущем сезоне Юров провел 46 матчей, в которых набрал 25 (13 + 12) очков.
Источник: РБ Спорт
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|5
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|68
|38
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|5
|СКА
|68
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|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
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Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
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|21.05
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|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3
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