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20 февраля 2025, 18:47

Артюхин: «Юров — один из лидеров «Металлурга», его потеря скажется»

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил последствия травмы форварда «Металлурга» Данилы Юрова.

«Безусловно, потеря Юрова скажется на магнитогорцах. Данила — один из лидеров «Металлурга». Кроме того, это центральный нападающий. Могу сказать, что он набрал хороший ход под конец регулярного чемпионата. Поэтому его потеря скажется на команде. Данилу трудно будет заменить кем-то из игроков аналогичного уровня», — приводит «РБ Спорт» слова Артюхина.

Ранее главный тренер магнитогорцев Андрей Разин заявил, что 21-летний форвард выбыл из строя до конца регулярного чемпионата. В текущем сезоне Юров провел 46 матчей, в которых набрал 25 (13 + 12) очков.

Источник: РБ Спорт
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Данила Юров
Евгений Артюхин
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
3 - 4
1 - 4
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
1. Локомотив - Авангард
2 - 5
2. Локомотив - Авангард
1 - 3
3. Авангард - Локомотив
2 - 4
4. Авангард - Локомотив
2 - 0
5. Локомотив - Авангард
4 - 0
6. Авангард - Локомотив
2 - 3
7. Локомотив - Авангард
4 - 3
4 - 3
1/4 финала
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
1. Динамо Мн - Ак Барс
1 - 2
2. Динамо Мн - Ак Барс
4 - 5
3. Ак Барс - Динамо Мн
4 - 0
4. Ак Барс - Динамо Мн
3 - 2
0 - 4
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
4 - 1
1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
2. Авангард - ЦСКА
3 - 2
3. ЦСКА - Авангард
2 - 3
4. ЦСКА - Авангард
3 - 1
5. Авангард - ЦСКА
2 - 1
4 - 1
1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
2. Металлург Мг - Сибирь
5 - 1
3. Сибирь - Металлург Мг
1 - 3
4. Сибирь - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
4 - 1
3. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4 - 0
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
4 - 1
1. Локомотив - Спартак
5 - 3
2. Локомотив - Спартак
1 - 2
3. Спартак - Локомотив
3 - 4
4. Спартак - Локомотив
0 - 2
5. Локомотив - Спартак
3 - 2
4 - 1
Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
4 - 1
1. Авангард - Нефтехимик
4 - 2
2. Авангард - Нефтехимик
3 - 4
3. Нефтехимик - Авангард
1 - 2
4. Нефтехимик - Авангард
2 - 5
5. Авангард - Нефтехимик
4 - 3
4 - 1
Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 4
1. Северсталь - Торпедо
1 - 4
2. Северсталь - Торпедо
4 - 0
3. Торпедо - Северсталь
3 - 1
4. Торпедо - Северсталь
3 - 2
5. Северсталь - Торпедо
3 - 4
1 - 4
ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
4 - 1
1. ЦСКА - СКА
3 - 2
2. ЦСКА - СКА
4 - 2
3. СКА - ЦСКА
1 - 0
4. СКА - ЦСКА
2 - 4
5. ЦСКА - СКА
6 - 2
4 - 1
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Трактор
2 - 1
4 - 1
Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
4 - 3
4. Сал. Юлаев - Автомобилист
5 - 2
5. Автомобилист - Сал. Юлаев
5 - 2
6. Сал. Юлаев - Автомобилист
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21.05 19:30 Ак Барс – Локомотив 2 : 3
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