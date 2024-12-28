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28 декабря, 22:52

Артюхин: «В «Автомобилисте» Шаров может выйти на другой уровень»

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Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил переход форварда Александра Шарова в «Автомобилист».

«У Александра сейчас не лучший сезон. Может быть, сменив обстановку, он выйдет в «Автомобилисте» на другой уровень. Опять же, команда показывает иной хоккей, чем «Салават». Возможно, это ему поможет», — сказал Артюхин «РБ Спорт».

Ранее Шаров расторг контракт с «Салаватом Юлаевым». В текущем сезоне игрок провел в составе уфимского клуба 37 матчей, в которых забросил 8 шайб и сделал 12 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
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