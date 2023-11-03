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Сегодня, 19:55

Артюхин связывает неудачные выступления СКА с отсутствием системной обороны команды

Алина Савинова
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Бывший игрок СКА и сборной России Евгений Артюхин предположил, в чем заключается причина неудачных выступлений петербургской команды в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«У армейцев основная проблема — дисбаланс в игре. Нападение свою работу делает, но в обороне нет системных действий. Это важное слово — система. Может, у них такая тактика, когда оборона идет в ущерб атаке. Но получается так, что защитники СКА бегают по своей зоне, куда не нужно и когда не нужно. На одного соперника могут пойти по двое-трое. Никакой страховки. Когда кто-то ошибается, это нормально. Но в СКА, если кто-то ошибается, его уже никто не подстрахует, потому что в своей зоне все не на своих местах. Действия в обороне — то, что мешает СКА играть стабильно. Это бросается в глаза. Ребята здорово атакуют, хорошие мастера собраны, хорошую селекцию провели. Но этого мало — надо навести порядок в обороне», — приводит «РБ Спорт» слова Артюхина.

На данный момент СКА занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка за 24 матча. 4 ноября петербуржцы на выезде сыграют против «Витязя». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-artyuhin-u-ska-net-sistemnoj-oborony/
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