Артюхин стал игроком "Витязя"

"Витязь" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Евгением Артюхиным. О сроках соглашения с 36-летним россиянином не сообщается.

Евгений Артюхин пополнит "Витязь"

Грозный нападающий будет играть в Подольске

17-летним юношей Евгений Артюхин провел три матча в "Витязе", когда команда впервые выходила в суперлигу чемпионата России – в 2000-м. Спустя 19 лет он возвращается в Подольск.https://t.co/ZE2Ix4NiwO pic.twitter.com/o125mSO2EN – HC Vityaz (@hcvityaz_khl) 16 мая 2019 г.

- Для меня возвращение в Подольск, в "Витязь", в какой-то степени историческое, - сказал Артюхин в интервью клубной пресс-службе. - Ведь я прекрасно помню времена становления клуба, играл совсем юным в той команде, которая пробивала дорогу из высшей лиги в суперлигу на стыке 90-х и 2000-х.

В "Витязе" прошло мое становление. Ведь меня, минуя молодежный хоккей, пригласили во вторую команду "Витязя", и я сразу проходил обкатку во взрослом хоккее. В то время мы поначалу тренировались на катке "Умка" на Речном вокзале. Потом в марте 2000-го открылся новый дворец в Подольске, и команда переехала в современный ледовый комплекс. Теперь я снова в "Витязе", и от этого только вырастают крылья.

Всего Артюхин провел 377 матчей в КХЛ, в которых набрал 98 (44+54) очков.

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