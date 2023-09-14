Артюхин считает, что Немировски доверяет игрокам и дает им больше свободы

Экс-нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин высказал мнение о работе главного тренера «Сибири» Дэвида Немировски.

«На мой взгляд, на предсезонке надо чаще играть. Четыре игры все-таки мало. Объем нужен, чтобы подготовить команду, тем более новые хоккеисты, тренерский штаб, другая система. На все это нужны адаптация и время. Все через игры приходит. Игровая практика лучше сказывается, чем тренировки. Думаю, скоро у «Сибири» пойдет.

Как мне тренер сибиряков Немировски? Я с ним не пересекался, но, судя по его работе в «Торпедо», он давал результат. Мне нравится его североамериканский подход и менталитет: хоккеистам доверяют, дают больше свободы. У него нет каких-то олдскульных вещей, как раньше. Никого не загоняют в рамки, на сборы и так далее. Человеку надо дать шанс и смотреть на результат работы ближе к концу декабря», — приводит Legalbet слова Артюхина.

«Сибирь» идет на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, набрав 5 очков в 5 играх. 15 сентября команда сыграет против «Сочи». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.