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Сегодня, 21:05

Артюхин признался, что не видит кризиса в игре «Локомотива»

Камила Абдурахманова
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Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин заявил, что не видит кризиса в игре «Локомотива» на текущем отрезке FONBET чемпионата КХЛ.

«Я не люблю все эти слова о запланированных спадах. Да, такие вещи бывают, и в этом нет ничего критичного. Смотрел игру ярославцев с «Динамо». Они там хорошо смотрелись. Если бы не вратарь Миска, то исход мог получиться другим. Хантер держал свою команду в игре. С другой стороны, может быть, у Исаева был не лучший матч. Какого-то кризиса в игре «Локомотива» я не увидел», — сказал Артюхин «РБ Спорт».

В двух последних матчах регулярного чемпионата «Локомотив» потерпел поражение от «Торпедо» и московского «Динамо» с одинаковым счетом 0:3.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Артюхин
ФК Локомотив (Москва)
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3 Динамо М 31 19 12 41
4 СКА 31 18 13 40
5 ЦСКА 29 15 14 37
6 Торпедо 31 15 16 35
7 Северсталь 30 17 13 34
8 Динамо Мн 31 15 16 34
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5 Металлург Мг 32 16 16 34
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8 Авангард 30 13 17 28
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