Артюхин: «Ковальчук доказал всем, что у него еще есть порох в пороховницах»

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил игру форварда Ильи Ковальчука после возобновления карьеры и возвращения в «Спартак».

«Он забивает важные голы, помимо той работы, которую проводит в раздевалке. В его бомбардирских качествах не надо сомневаться. Он всем доказал, что есть еще порох в пороховницах. Ковальчук показывает, что он настоящий лидер и на льду, и вне его. И это не только мои слова, об этом говорят ребята из «Спартака» в интервью, — какую большую работу за короткий срок проделал Илья в раздевалке, как он помогает тренерскому штабу и каким микролимат стал позитивным и комфортным. Ковальчук — огромная помощь для «Спартака» и правильно, что его подписали.

У нас всегда есть критики и хейтеры. Но люди не варились в этой кухне и не понимают, насколько важен такой игрок в команде. Даже если он не будет забивать, вы не представляете, какую работу он делает в раздевалке. Мироклимат, который очень важен, сможет создать не тренер, не руководство, а такие ветераны и авторитетные мастера. У Ковальчука колоссальный опыт, и в сложных ситуациях он может донести правильные слова», — приводит «РБ Спорт» слова Артюхина.

Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» 5 декабря 2023 года. 40-летний форвард набрал 5 (4+1) очков в 13 матчах за красно-белых.