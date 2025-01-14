Артюхин объяснил, почему СКА решил разорвать контракт с Деанджело

Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин назвал причины расторжения контракта армейского клуба с американским защитником Энтони Деанджело.

«Это игрок уровня НХЛ. Здесь ситуация с дисциплиной. Что я вижу в матчах: человек просто выходит и играет, как он хочет — не по заданию. Такое ощущение, что командный результат у него не на первом плане. Больше у него свои амбиции и своя игра. Игрок-то он классный, топовый. Привозит из-за игровой дисциплины, она его подводит. Хороший атакующий защитник, умеющий играть в обороне. Но почему-то он этого не делает на 100 процентов и относится к этому вальяжно. Он больше заточен на атаку и не хочет обороняться. Тут не расторгать надо, а разговором донести до него», — цитирует Артюхина Legalbet.ru.

23 сентября 2024 года Деанджело подписал годичный контракт с петербургским клубом. В составе армейцев хоккеист провел 34 матча, в которых набрал 32 (6+26) очка.

14 января СКА объявил о расторжении соглашения с игроком по семейным обстоятельствам.

В НХЛ 29-летний американец выступал за «Аризону», «Рейнджерс», «Каролину» и «Филадельфию».