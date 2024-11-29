Артюхин назвал попадание Кадейкина на матч звезд КХЛ абсолютно заслуженным
Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин рассказал, появление какого хоккеиста его приятно удивило в списке участников Матча звезд FONBET КХЛ-2025.
«Появление Александра Кадейкина в списке участников абсолютно заслуженное. В этом сезоне он раскрылся. Один из лучших его сезонов по игре и результативности», — сказал Артюхин Legalbet.
Нападающий «Трактора» Кадейкин впервые примет участие в Матче звезд КХЛ. В текущем регулярном чемпионате 31-летний форвард в 31 игре регулярного чемпионата набрал 23 (15+8) очка.
Уикенд Матча звезд КХЛ пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене» 8 и 9 февраля 2025 года.
Источник: Legalbet
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|33
|26
|7
|54
|2
|Спартак
|31
|20
|11
|44
|3
|Динамо М
|31
|19
|12
|41
|4
|СКА
|31
|18
|13
|40
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|37
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|30
|17
|13
|34
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|32
|12
|20
|27
|11
|Сочи
|29
|11
|18
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|31
|20
|11
|44
|2
|Автомобилист
|29
|19
|10
|41
|3
|Сал. Юлаев
|29
|19
|10
|40
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|33
|17
|16
|36
|6
|Адмирал
|32
|14
|18
|33
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|30
|13
|17
|28
|10
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|11
|Барыс
|32
|9
|23
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
Результаты / календарь
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
|30.11
|10:00
|
Адмирал – Сочи
|- : -
|30.11
|10:30
|
Амур – СКА
|- : -
|30.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Спартак
|- : -
|30.11
|15:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
Новости