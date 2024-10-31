Артюхин назвал команду с лучшим нападением в КХЛ

Бывший хоккеист Евгений Артюхин считает, что у московского «Динамо» на данный момент лучшая тройка нападающих в КХЛ.

«Наверное, выделяется сейчас Уил — Пакетт — Гусев из «Динамо». Так ярко прям сейчас никто не выступает, чтобы кто-то тащил команду в каждой игре. Думаю, ребята ещё обороты набирают. Кризис есть у всех», — цитирует Артюхина Legalbet.

«Динамо» набрало 24 очка и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.