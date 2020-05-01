Нападающий Евгений Артюхин договорился о новом контракте с «Витязем» сроком на один сезон. Предыдущее соглашение 37-летнего форварда с подмосковным клубом истекло 30 апреля, сообщает ТАСС.

— «Предварительная договоренность с «Витязем» о новом контракте на один год есть. Евгений останется в «Витязе», — сказал агент игрока Шуми Бабаев.

Артюхин выступает за «Витязь» с прошлого сезона, в котором провел 30 игр в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка. В плей-офф форвард провел все четыре встречи и отметился голевым пасом.

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