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Артюхин дисквалифицирован на 4 матча, Макеев — на 2

15:47
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча «Витязь» — «Йокерит» (2:3). Нападающий подмосковной команды Евгений Артюхин ударил в голову Алекса Гранта, за что дисквалифицирован на две игры. Плюс две встречи за повторный эпизод с большим штрафом.

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев за подсечку дисквалифицирован на одну. Еще один — за повторный случай. Оба игрока подвергнуты денежному штрафу.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/15/464621.html

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