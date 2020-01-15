Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча «Витязь» — «Йокерит» (2:3). Нападающий подмосковной команды Евгений Артюхин ударил в голову Алекса Гранта, за что дисквалифицирован на две игры. Плюс две встречи за повторный эпизод с большим штрафом.

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев за подсечку дисквалифицирован на одну. Еще один — за повторный случай. Оба игрока подвергнуты денежному штрафу.