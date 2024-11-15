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Сегодня, 08:03

Артур Каюмов — о матче против ЦСКА: «Мы не играем в оборонительный хоккей»

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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов в комментарии «СЭ» подвел итоги матча FONBET чемпионат КХЛ против ЦСКА (0:2).

— Ждали ли борьбы, все-таки матчи с участием ЦСКА всегда выглядят ярко.

— Команда мастеровитая, хорошая, мы были готовы.

— Что сегодня просело? Оборона? Если «Спартак» выделяется своими скоростями и контратаками, то у вас это оборонительный хоккей...

— Мы не играем в оборонительный хоккей.

— Но многие считают именно так.

— Пусть считают.

— ЦСКА сегодня по игре был похож на вас. Все же ваша оборона выходит была слабее обороны соперника?

— Получается так, раз пропустили две шайбы. Не сказал бы, что есть какое-то отличие от тех команд, с которыми мы играли. Соперник изменился, стал моложе, быстрее. Ключевое то, что не забили.

— Могла ли вскружить голову победная серия?

— Нет, наоборот, мотивация для нас была, для меня лично. Такого, чтобы спустя рукава вышли — нет. У нас такого точно нет.

— Несмотря на первое место на «Западе», команду очень много критикуют за игру, приписывают оборонительный хоккей. Вас устраивает хоккей, который вы показываете?

— Конечно, мы не обращаем на это внимание, это все сплетни, повод для журналистов всегда найдется. Почему-то все считают, что если «Локомотив», то сразу оборонительный хоккей.

— Вы не согласны с мнением, что «Локомотив» — скучный автобус?

— Ну если на наш хоккей смотрит околохоккейный человек, то для него покажется скучным, а если посмотреть с профессиональной точки зрения, то у нас правильная игра в атаке и правильная игра в обороне.

— Несмотря на это, на трибуне сегодня было большое число ваших болельщиков. Насколько приятно видеть их на выезде?

— Очень приятно. В Ярославле бешеная поддержка, всегда полные трибуны.

— Александр Радулов придает тонуса в команде, дисциплине?

— Конечно, придает скорее в желании, в страсти. Нужно учиться у него напору, тому, как он полностью отдается на тренировках. Я иногда поражаюсь как он себя в раздевалке ведет, честно — по-хорошему завидую.

«Локомотив» прервал победную серию из 11 матчей.

(Анна Бирюкова)

Артур Каюмов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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2 Спартак 26 17 9 37
3 СКА 27 16 11 34
4 Динамо М 25 14 11 31
5 ЦСКА 24 12 12 31
6 Торпедо 27 13 14 31
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8 Динамо Мн 25 13 12 28
9 Витязь 26 12 14 25
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1 Трактор 26 18 8 39
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