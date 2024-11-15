Артур Каюмов — о матче против ЦСКА: «Мы не играем в оборонительный хоккей»
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов в комментарии «СЭ» подвел итоги матча FONBET чемпионат КХЛ против ЦСКА (0:2).
— Ждали ли борьбы, все-таки матчи с участием ЦСКА всегда выглядят ярко.
— Команда мастеровитая, хорошая, мы были готовы.
— Что сегодня просело? Оборона? Если «Спартак» выделяется своими скоростями и контратаками, то у вас это оборонительный хоккей...
— Мы не играем в оборонительный хоккей.
— Но многие считают именно так.
— Пусть считают.
— ЦСКА сегодня по игре был похож на вас. Все же ваша оборона выходит была слабее обороны соперника?
— Получается так, раз пропустили две шайбы. Не сказал бы, что есть какое-то отличие от тех команд, с которыми мы играли. Соперник изменился, стал моложе, быстрее. Ключевое то, что не забили.
— Могла ли вскружить голову победная серия?
— Нет, наоборот, мотивация для нас была, для меня лично. Такого, чтобы спустя рукава вышли — нет. У нас такого точно нет.
— Несмотря на первое место на «Западе», команду очень много критикуют за игру, приписывают оборонительный хоккей. Вас устраивает хоккей, который вы показываете?
— Конечно, мы не обращаем на это внимание, это все сплетни, повод для журналистов всегда найдется. Почему-то все считают, что если «Локомотив», то сразу оборонительный хоккей.
— Вы не согласны с мнением, что «Локомотив» — скучный автобус?
— Ну если на наш хоккей смотрит околохоккейный человек, то для него покажется скучным, а если посмотреть с профессиональной точки зрения, то у нас правильная игра в атаке и правильная игра в обороне.
— Несмотря на это, на трибуне сегодня было большое число ваших болельщиков. Насколько приятно видеть их на выезде?
— Очень приятно. В Ярославле бешеная поддержка, всегда полные трибуны.
— Александр Радулов придает тонуса в команде, дисциплине?
— Конечно, придает скорее в желании, в страсти. Нужно учиться у него напору, тому, как он полностью отдается на тренировках. Я иногда поражаюсь как он себя в раздевалке ведет, честно — по-хорошему завидую.
«Локомотив» прервал победную серию из 11 матчей.
(Анна Бирюкова)
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