Форвард «Локомотива» Каюмов — о Радулове: «Есть чему поучиться у него»
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об игре в одной команде с Александром Радуловым.
— Отличие нынешнего «Локомотива» от прошлогоднего — присутствие Александра Радулова. Опишите его важность для коллектива?
— Я уже много раз говорил, что Александр — важная часть команд. Его эмоции заряжают нас всех. Мы очень довольны, что в команде есть такой именитый игрок.
— Вас восхищает, как Александр в 38 лет горит игрой, как прыгает на лавке после побед, словно ребенок?
— Это его страсть, азарт, эмоции. Есть чему поучиться у него. Надо брать из его игры что-то для себя. В целом в этом сезоне у нас в первую очередь — команда, а потом — Саша. Но мы очень довольны, что у нас есть такой именитый игрок.
— Какой опыт вы извлекли из прошлогоднего финала с «Металлургом»?
— Нам надо не отходить от своей игры. Прежде всего надо быть собой. Мы это повторяем на протяжении всего сезона. Главный наш противник — это мы сами.
В финале Кубка Гагарина-2025 «Локомотив» сыграет с «Трактором». Первый матч пройдет во вторник, 13 мая, в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.
