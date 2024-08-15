Каюмов: «Планирую скоро приступить к занятиям на льду»

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал, как проходит восстановление после травмы.

«Травмы и повреждения — это часть хоккея, так что бывает. Восстановление идет по плану. Планирую скоро приступить к занятиям на льду. Спасибо всем за поддержку», — цитирует Metaratings.ru Каюмова.

26-летний Каюмов является воспитанником ярославского хоккея. За основной состав он играет с сезона-2016/17.