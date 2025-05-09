Хоккей
9 мая, 09:05

Форвард «Локомотива» Каюмов — Сурине: «Егор — оторва. Это его хорошая черта»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем 18-летнем партнере по команде Егоре Сурине.

— Впечатляет прогресс Егора Сурина в плей-офф. Расскажите о его развитии.

— Ничего говорить не хочется. Он еще молодой парень...

— Боитесь перехвалить?

— Да. Сейчас начнем говорить ему хвалебные притчи, а он прочитает и расслабится. Поэтому ничего не хочется говорить. Дай бог, чтобы он продолжал так играть.

— Со стороны кажется, что Егор совсем не тот человек, которому комплименты вскружат голову. Мы видели, как он провоцировал вратаря «Авангарда» Никиту Серебрякова, как не боялся идти в стычки с мускулистым Алексеем Василевским из «Салавата Юлаева». Человек с бойцовским характером уже в 18 лет.

— В этом плане — да. Егор — немного оторва. В хорошем смысле слова. Надо быть наглым по жизни, это его хорошая черта.

Артур Каюмов.«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова

В финале Кубка Гагарина-2025 «Локомотив» сыграет с «Трактором». Первый матч пройдет во вторник, 13 мая, в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Артур Каюмов
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
