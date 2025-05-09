Форвард «Локомотива» Каюмов — Сурине: «Егор — оторва. Это его хорошая черта»
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем 18-летнем партнере по команде Егоре Сурине.
— Впечатляет прогресс Егора Сурина в плей-офф. Расскажите о его развитии.
— Ничего говорить не хочется. Он еще молодой парень...
— Боитесь перехвалить?
— Да. Сейчас начнем говорить ему хвалебные притчи, а он прочитает и расслабится. Поэтому ничего не хочется говорить. Дай бог, чтобы он продолжал так играть.
— Со стороны кажется, что Егор совсем не тот человек, которому комплименты вскружат голову. Мы видели, как он провоцировал вратаря «Авангарда» Никиту Серебрякова, как не боялся идти в стычки с мускулистым Алексеем Василевским из «Салавата Юлаева». Человек с бойцовским характером уже в 18 лет.
— В этом плане — да. Егор — немного оторва. В хорошем смысле слова. Надо быть наглым по жизни, это его хорошая черта.
В финале Кубка Гагарина-2025 «Локомотив» сыграет с «Трактором». Первый матч пройдет во вторник, 13 мая, в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -