Артур Каюмов: "Очень много допустили сумбура и потерь, но забили важные голы"

Нападающий "Локомотива" Артур Каюмов после первого матча четвертьфинальной серии Западной конференции с "Сочи" (4:3 ОТ) выразил уверенность в том, что это противостояние будет успешным для его команды.

– Это была первая игра, нам было волнительно. Очень много допустили сумбура и потерь, но потом собрались и забили важные голы, хотя проигрывали со счетом 0:2, – сказал Каюмов.

– Почему вы так смазали начало? Слишком сильно давила ответственность?

– Думаю, да. У нас играет много молодежи, может быть, это сказывается. Считаю, что с каждой игрой мы будем прибавлять, и серия пройдет успешно.

– За что вас удалили во втором периоде?

– Я так понял, что мне не нужно было трогать клюшку, когда она просто на льду валялась.

– Как с вашей стороны выглядел момент с последним голом?

– Сыграли так, как требует тренер – бросили, подкараулили отскок и сыграли на добивании. Мусорный гол, но он был самым важным.

– "Сочи" превосходил вас по физике, согласны ли вы с этим?

– Думаю, нет. Мы много поработали, и вышли на игру свежими.

– Какие коррективы в игру внес Дмитрий Вячеславович в первом перерыве?

– Он сказал, что мы играем дома, при этом добавив, что действуем безобразно. Все прошло спокойно, ничего такого не было. (Владислав Уткин)

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