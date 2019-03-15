Артур Каюмов: "Может быть, и лучше было бы, если бы "Локомотив" больше обводил и рисковал"

Нападающий "Локомотива" Артур Каюмов прокомментировал поражение от СКА (1:6) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии: 2-0 в пользу питерцев.

– Не скажу, что плохо мы играли. До удаления Козуна хороший отрезок провели. В первом периоде забили гол. После удаления игра поменялась, и тут уже нечего рассказывать… Без шайбы мы особо ничего не меняли. Вот в атаке нужно было немножко менять игру, чтобы забивать побольше.

– Удивляет то, что "Локомотив" практически не применяет обводок, в игре минимум нестандартных действий.

– Не знаю, с чем это связано. Будем разбираться. Может быть, и лучше было бы, если мы больше обводили, рисковали, потому что только вбрасывать… Нет, вбрасывать и бежать тоже, конечно, нужно. Это тоже важный момент.

– У СКА такие защитники, что у них сложно выиграть единоборство.

– Ну, вбрасывать тоже нужно с умом. Не просто бей-беги. Но я не знаю, почему мы не обводим. (Игорь Еронко)

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