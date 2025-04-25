Каюмов: «Нам после седьмого матча дали один выходной — возможно, одного этого денька хватит на восстановление»

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов отметил, что семиматчевая серия против «Авангарла» (4-3) станет полезным опытом для всех.

«Седьмая игра, овертайм, — если такое проходишь, то я считаю, что это большой опыт как для команды в целом, так и для каждого игрока. Видно, что мы растем благодаря таким сериям. Очень сильно растем. Это огромный полезный опыт для всех.

Сколько понадобится времени, чтобы восстановиться? Да, я думаю, пару дней максимум. Нам после седьмого матча дали один выходной — возможно, одного этого денька хватит. Наберемся сил, эмоций, побудем с семьями — и начинаем готовиться к серии с «Салаватом», — цитируют «Известия» Каюмова.