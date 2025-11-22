Фаизов назвал причины поражения «Салавата» от «Барыса»

Нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов прокомментировал поражение от «Барыса» (1:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Сначала забили гол, а потом, возможно, где-то подрасслабились, этого не нужно было делать. Дисциплина чуть подводит «Салават», нужно поменьше удаляться. Мы не можем допускать такие ошибки. Момент с моим голом? Атака началась из нашей зоны, а затем Хохряков с Пименовым поборолись за шайбу, она отскочила и я просто ее добил», — цитирует пресс-служба лиги Фаизова.

«Барыс» с 27 очками в 29 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» идет десятым — 23 очка в 28 играх.