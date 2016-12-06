Артис Аболс: "Лада" долго входила в игру с "Сочи"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (1:2) отметил, что его команда плохо начала встречу. По словам наставника, в концовке тольяттинцы не использовали свои шансы.

- Плохо начали игру, долго в нее входили, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Аболса. - Первый период проиграли в движении и, как следствие, в единоборствах. Ну и, как правило, мы были без шайбы. Во втором периоде у нас начало получаться. После того, как выстояли четыре минуты в меньшинстве, перешли на три пятерки, отодвинули игру от своих ворот и что-то начало получаться впереди. В третьем периоде забили хороший гол в большинстве, но, к сожалению, ошиблись. "Сочи" забил победный гол, в конце у нас были шансы. Но, к сожалению, мы проиграли.