20:14 10 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Артис Аболс: "Доволен восемью периодами из девяти в трех последних матчах"

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Главный тренер "Лады" Артис Аболс после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Спартаком" (3:2 ОТ) отметил, что игра шла до гола. По словам специалиста, тольяттинцам повезло в овертайме.

– Зрители увидели хороший хоккей в исполнении обеих команд, – сказал Аболс. – В первом периоде при неплохой игре мы уступили 0:2, но во втором количество перешло в качество, мы сравняли счет. Могли еще забить. В третьем периоде команды играли активно, не давали друг другу создавать моменты, игра шла до гола, но нам повезло в овертайме. Я рад, что забили мы, и первый матч в сезоне выиграли в дополнительной пятиминутке. Ребята молодцы. Я очень доволен тем, как они действовали. Вообще, если говорить об этой поездке, из девяти периодов я доволен восемью. Мы явно недобрали очков. Взяли только три, но играли хорошо.

– Что с Максимом Рыбиным, который не смог доиграть матч?

– Был силовой прием, точно сказать не могу, но у него ушиб. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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