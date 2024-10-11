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Сегодня, 07:48

Вратарь СКА Плешков — о поражении от «Динамо» Минск: «От удалений теряется темп игры»

Алексей Михайлов
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Вратарь СКА Артемий Плешков в комментарии «СЭ» высказал мнение о поражении своей команды от минского «Динамо» (2:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Плешков отыграл на льду 40 минут и за это время совершил 32 сейва при 35 бросках по его воротам.

«У нас ребята все опытные, сами все знают. Подсказывают только в моменте, но на льду. У «Динамо» хорошо шла игра, хорошо держалась шайба, они много бросали, поймали игру. Надо было переламливать ее. Получилось, мне кажется, в третьем периоде это сделать. Но нам нужно поменьше удаляться.

Стали ли удаления основным фактором поражения? Не знаю, но все равно, конечно, это сказывается. От удалений теряется темп игры. Темп держит команду соперника, а когда у нас удаления, они диктуют игру — шайба у них, они ловят игру, держат ее, ну и пространства больше. Как начался у них напор, и за счет того, что у нас были удаления за удалением, напор у них продолжается. Тяжело в этот момент переломить игру в нашу сторону», — сказал Плешков.

СКА потерпел третье поражение в последних пяти матчах и второе подряд — дома. 29 сентября подопечные Романа Ротенберга уступили в Ледовом дворце китайскому «Куньлунь Ред Стар» (4:5).

СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 17 очками. У минского «Динамо» — 15 очков и 7-е место.

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