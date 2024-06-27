Артемий Кузнецов: «В НХЛ я ни за кого не болею, нравится красивый хоккей»

Нападающий «Сочи» Артемий Кузнецов объяснил, почему ни за кого не болеет в КХЛ и НХЛ.

«В НХЛ я ни за кого не болею, нравится красивый хоккей. Есть несколько команд, которые мне симпатичны. Это «Эдмонтон», «Рейнджерс» и «Тампа». Их я чаще всего смотрю. В КХЛ же мне больше всего понравился локаутный сезон, когда в Россию приехали Женя Малкин, Саша Овечкин, Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Это была фантастика! Мне удалось тогда пару раз сходить на матчи. Но ни за кого я никогда не болел. Сегодня ты можешь играть в одной команде, а завтра — в другой. Очень странно за кого-то болеть. Просто смотрю красивый хоккей», — цитирует «РБ Спорт» Кузнецова.

В сезоне-2023/24 19-летний Кузнецов сыграл 17 матчей в КХЛ и отметился двумя результативными передачами. Это был его дебютный сезон.