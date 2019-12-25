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Артем Зуб: «Здорово, что все залетело, забрал себе шайбу на память»

21:24
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Защитник СКА Артем Зуб поделился эмоциями после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (6:2), в котором он оформил хет-трик.

— Хорошо, что выиграли, но если говорить по содержанию игры, то могли действовать лучше, — цитирует Зуба официальный сайт КХЛ. —  Что-то конкретное обозначить не могу, просто в целом следовало в определенных моментах сыграть внимательнее, пасы друг другу точнее отдавать. Очень рад, здорово, что все залетело, забрал себе шайбу на память.

ЗУБодробительно! Защитник, не забивавший больше 2 голов за сезон, — топ-снайпер СКА

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/25/463475.html

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