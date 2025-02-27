Артем Зуб: «На первой тренировке СКА Дацюк перехватил все мои передачи, подумал: «Куда я попал?»

Защитник «Оттавы» Артем Зуб в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о переходе в СКА и первом опыте игры со звездами российского хоккея.

— Что дала для вашей карьеры работа в СКА с такими игроками, как Павел Дацюк и Илья Ковальчук? Допустим, Никита Гусев мне рассказывал, что они с Волшебником перед тренировками выходили на лед и одними руками пытались шайбу друг у друга отбирать. Руки отсыхали, но пользу приносило огромную.

— Я тоже в этом участвовал! На самом деле Дацюк много с кем так возился. Понятно, что контролировать шайбу так, как Паша, могут единицы в мире. Он таким образом сам себя тренировал. У нас там по четыре-пять человек в углу ковырялось, а он нас всех наворачивал. Отбирать было тяжело, но потихоньку чего-то набирались от него.

А за пределами льда у таких игроков учишься в первую очередь поведению, отношению к делу и к себе, своему организму. Научиться каким-то техническим нюансам у них сложно — все же они нападающие, а я защитник. Илья больше говорил в команде, заводил раздевалку, а Паша давал какие-то отдельные советы, связанные с игрой. Увидит какие-то мелочи в тренировке или игре — подскажет, добавит, у кого стоит посмотреть то, что мне было бы полезно. Смотришь на отношение к делу таких ребят, на то, как они или Слава Войнов тренируются, и многое понимаешь.

Помню историю. Когда меня поменяли из «Амура» в СКА, моя новая команда как раз была в Хабаровске и тренировалась по московскому времени. Моя первая тренировка со СКА прошла в два часа ночи! Было очень тяжело. Я был среди неиграющих и не помню, почему Дацюк с нами катался. Зато отлично помню, что он перехватил вообще все, что я пытался через него отдать. Настолько все просчитывал, что, как я ни старался его перехитрить, ничего не получалось. Подумал: «Куда я попал?!» Но постепенно начало получаться даже его где-то перехитрить. Когда у тебя такой уровень сопротивления на тренировке, ты вынужден что-то придумывать, действовать изобретательнее.

И мне это, конечно, здорово помогло, стало большим уроком. Ведь теперь играю против всех ведущих звеньев клубов, особенно на своем поле, когда делать наложение можем мы, а не соперники. Макдэвид, Маккиннон, Кучеров с Пойнтом — выпускают против всех. С каждым из них сложно по-своему, и что отличает настоящих звезд: ты можешь 19 минут отыграть, ничего не дать им сделать, и тебе будет казаться, что у них игра не получается и ты их полностью «съел». Но на одну секунду концентрацию потерял — и вынимай. Могут откуда-нибудь из-за ворот бросить, что-то совершенно нелогичное сделать. И все равно забить.