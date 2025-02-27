Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Артем Зуб: «На первой тренировке СКА Дацюк перехватил все мои передачи, подумал: «Куда я попал?»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Защитник «Оттавы» Артем Зуб в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о переходе в СКА и первом опыте игры со звездами российского хоккея.

— Что дала для вашей карьеры работа в СКА с такими игроками, как Павел Дацюк и Илья Ковальчук? Допустим, Никита Гусев мне рассказывал, что они с Волшебником перед тренировками выходили на лед и одними руками пытались шайбу друг у друга отбирать. Руки отсыхали, но пользу приносило огромную.

— Я тоже в этом участвовал! На самом деле Дацюк много с кем так возился. Понятно, что контролировать шайбу так, как Паша, могут единицы в мире. Он таким образом сам себя тренировал. У нас там по четыре-пять человек в углу ковырялось, а он нас всех наворачивал. Отбирать было тяжело, но потихоньку чего-то набирались от него.

А за пределами льда у таких игроков учишься в первую очередь поведению, отношению к делу и к себе, своему организму. Научиться каким-то техническим нюансам у них сложно — все же они нападающие, а я защитник. Илья больше говорил в команде, заводил раздевалку, а Паша давал какие-то отдельные советы, связанные с игрой. Увидит какие-то мелочи в тренировке или игре — подскажет, добавит, у кого стоит посмотреть то, что мне было бы полезно. Смотришь на отношение к делу таких ребят, на то, как они или Слава Войнов тренируются, и многое понимаешь.

Помню историю. Когда меня поменяли из «Амура» в СКА, моя новая команда как раз была в Хабаровске и тренировалась по московскому времени. Моя первая тренировка со СКА прошла в два часа ночи! Было очень тяжело. Я был среди неиграющих и не помню, почему Дацюк с нами катался. Зато отлично помню, что он перехватил вообще все, что я пытался через него отдать. Настолько все просчитывал, что, как я ни старался его перехитрить, ничего не получалось. Подумал: «Куда я попал?!» Но постепенно начало получаться даже его где-то перехитрить. Когда у тебя такой уровень сопротивления на тренировке, ты вынужден что-то придумывать, действовать изобретательнее.

И мне это, конечно, здорово помогло, стало большим уроком. Ведь теперь играю против всех ведущих звеньев клубов, особенно на своем поле, когда делать наложение можем мы, а не соперники. Макдэвид, Маккиннон, Кучеров с Пойнтом — выпускают против всех. С каждым из них сложно по-своему, и что отличает настоящих звезд: ты можешь 19 минут отыграть, ничего не дать им сделать, и тебе будет казаться, что у них игра не получается и ты их полностью «съел». Но на одну секунду концентрацию потерял — и вынимай. Могут откуда-нибудь из-за ворот бросить, что-то совершенно нелогичное сделать. И все равно забить.

Артем Зуб и&nbsp;Александр Овечкин.«Многие пишут, что Овечкину дают забивать. Ничего не дают!» Интервью защитника «Оттавы» Артема Зуба

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артем Зуб
ХК СКА
Читайте также
«Я буду пытаться забросить еще». Шестеркин забил первый гол в НХЛ
От того самого видео до «тренеришки», конфликта с Карпиным и украденных 23 тысяч рублей. Главные скандалы в карьере Артема Дзюбы
«Я буду пытаться забросить еще». Шестеркин забил первый гол в НХЛ
Популярное видео
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сергей Коньков: «Возвращение Буше позволило «Авангарду» стать сильнее»

Форвард «Металлурга» Юров перенес операцию
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 11 8 3 17
2 Нефтехимик 11 7 4 15
3 Ак Барс 11 7 4 15
4 Салават Юлаев 10 6 4 13
5 Барыс 10 5 5 10
6 Автомобилист 10 4 6 10
7 Амур 9 4 5 9
8 Трактор 9 4 5 8
9 Адмирал 10 3 7 8
10 Авангард 9 4 5 8
11 Сибирь 10 2 8 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 9 2 18
2 ЦСКА 11 8 3 16
3 Торпедо НН 10 7 3 14
4 СКА 9 7 2 14
5 Шанхай Дрэгонс 8 6 2 12
6 Спартак 10 5 5 11
7 Динамо М 12 5 7 11
8 Северсталь 10 4 6 10
9 Динамо Мн 10 3 7 10
10 Лада 11 1 10 5
11 Сочи 10 2 8 4
Результаты / календарь
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
2.10 16:30 Авангард – Лада - : -
2.10 17:00 Салават Юлаев – Сибирь - : -
2.10 17:00 Автомобилист – Амур - : -
2.10 19:00 Нефтехимик – Барыс - : -
2.10 19:00 Ак Барс – Трактор - : -
2.10 19:30 Спартак – Металлург Мг - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости