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Артем Земченок: «Тренируем разные сочетания, но ничего не получается»

2 ноября 2019, 23:48
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Защитник СКА Артем Земченок прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Локомотива» (1:2).

— Много владели шайбой, вроде преимущество было у нас, но бросали не очень, только во втором-третьем периоде стали делать броски, от которых была какая-то опасность. В неравных составах играем плохо, — приводит слова защитника официальный сайт КХЛ.

Вроде тренируем разные сочетания, но ничего не получается. Ищем-ищем игру, но пока никак, еще и постоянно пропускаем такие шайбы... Может быть, где-то надо бросать, а потом уже искать пас. Мы же сначала ищем пас, нам борта оставляют, катаем-катаем — минута, две без опасности. Надо бросать, искать отскоки, а потом уже пасы делать.

Ненужное удаление подломило нас. Если бы не оно, дожали бы «Локомотив» в третьем периоде. Силы на рижан точно найдем, нужно выигрывать дома. После чуть отдохнем, отрезок был очень энергозатратным. поработаем над игрой в неравных составах, после паузы должны улучшиться показатели.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/

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