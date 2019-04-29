Защитник московского "Динамо" Артем Волков в интервью "Известиям" признался, что команда привыкла к смену руководства. В начале апреля было объявлено об изменениях в управлении клуба.

– Есть ясность, будете ли вы подписывать контракт с новым юридическим лицом "Динамо"? Новое руководство клуба предлагало остаться?

– Пока еще с моим агентом из клуба никто не связывался. Потому что надо сначала доиграть матчи за олимпийскую сборную, а потом уже будем решать дела с "Динамо".

– Как вообще отреагировали на новости о смене руководства и юрлица, а также о продлении контракта с главным тренером Владимиром Крикуновым и расставании с его помощниками?

– Да мы уже, наверное, привыкли к этому (смеется). У нас каждый год меняются руководство и тренеры. Так что ничего особенного – в "Динамо" это рабочий момент.