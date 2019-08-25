Артем Швец-Роговой: «У «Витязя» нет эйфории от 5:0 над ЦСКА»

Нападающий «Витязя» Артем Швец-Роговой после победы над ЦСКА (5:0) на Кубке мэра Москвы поделился мнением о шансах подмосковной команды побороться за Кубок Гагарина.

— Я не знаю, сможет ли он претендовать на Кубок Гагарина, — цитируют «Известия» форварда. — Но мы будем стараться. В первую очередь, попасть в плей-офф и пройти как можно дальше. А пока у нас нет эйфории от 5:0 над ЦСКА.

— Когда добились комфортного счета в игре с ЦСКА, не было мысли поберечь силы? Или были настроены добивать армейцев?

— Тренер сразу остудил нас в раздевалке, сказав, чтобы продолжали играть в свою игру. Не надо никуда откатываться. И не нужно думать, что мы можем проиграть и что-то отдать сопернику. Старались придерживаться той тактики, которая нам принесла результат в первых двух периодах. И еще удачно убегали в контратаки.