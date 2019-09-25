Артем Швец-Роговой: «Надоело сидеть и смотреть, как ребята бьются»

Автор победной шайбы в матче лидеров Западной и Восточной конференции, нападающий «Витязя» Артем Швец-Роговой поделился впечатлениями от игры с «Автомобилистом» (1:0 ОТ).

— Я первый раз с командой тренировался только сегодня на раскатке, — заявил Швец-Роговой. — Было тяжело, не хватало мощности, чтобы поддержать ребят в атаке. Бегать — это одно, но игровой тонус я потерял. Счастлив, что вернулся в состав, что я с ребятами и тренируюсь. Мне надоело сидеть и смотреть, как ребята бьются. Хотелось скорее вернуться к ним в раздевалку.

— Главный тренер утверждал, что вы должны были вернуться еще неделю назад с «Северсталью». Почему вышли только сейчас?

— Думали, что все пройдет намного раньше. Оказалось, что нога болела именно в единоборствах, поэтому я только круги бегал.

— Ощущалось, что у соперников другое отношение к «Витязю» как к лидеру?

— Обычная игра с хорошим соперником. Все терпели, пластались.

— Вы проиграли пока только «Авто». Важно было взять реванш?

— Да, конечно. Было обидное поражение в Екатеринбурге, проспали где-то игру, хотя могли вытащить. Сегодня хотели реабилитироваться и победить.

— Сколько продержитесь в лидерах?

— Не знаю, мы готовимся и каждый раз выходим играть на победу. (Евгений Белоусов)

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