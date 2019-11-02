Нападающий СКА Артем Швец-Роговой в интервью «Известиям» сравнил Александра Семина с Коннором Макдэвидом. Также он доволен своим звеном в команде из Санкт-Петербурга.

— Требования в СКА сильно отличаются от требований в «Витязе»?

— Играем по-другому, но в принципе мне удобно. Заметно большое внимание публики к команде. От меня и моего звена ждут высокой результативности. Будем стараться показывать хорошую игру, забрасывать шайбы и приносить победы СКА. Понимаем, что от нас хотят, и стремимся это сделать.

— Как вам играется в звене с Антом Бурдасовым и Дмитрием Кагарлицким?

— Очень хорошо. Все знают, что это игроки очень высокого уровня. Пока находим взаимопонимание, но мне нравится с ними играть и тренироваться.

— Бурдасов ещё месяц назад был в тренировочном лагере «Эдмонтона» и даже тренировался с Коннором Макдэвидом? Для вас почетно, что теперь играете с человеком, имеющим такой опыт?

— Ну а я с Александром Семиным в был звене (улыбается). Это мастер с большой буквы.

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