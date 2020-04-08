Артем Сергеев: «У меня есть другие варианты. Почему бы и нет?»!

Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев рассказал о своем будущем. Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру во «Флориде». Его контракт с уфимским клубом рассчитан до 30 апреля.

— С тренерским штабом у меня вообще нет никаких проблем, — приводит слова Сергеева «Горобзор». — А если говорить о переговорах, то, да, в прошлом году я не особо был доволен. Но потом пришли к общему знаменателю. У меня есть другие варианты, предложения от других клубов, которые рассматриваются. Как говорится, почему бы и нет?

В этом сезоне он провел за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков, также на его счету 6 игр в плей-офф. Всего в КХЛ на его счету 261 матч и 41 (9+32) балл.